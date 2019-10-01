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«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

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Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме

Московский «Локомотив» проиграл испанскому «Атлетико» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу испанской команды. Счет на 48-й минуте встречи открыл полузащитник Жоау Фелиш. На 58-й минуте преимущество «матрасников» увеличил хавбек Томас Партей.

В другом матче группы D итальянский «Ювентус» обыграл немецкий «Байер». Матч завершился со счетом 3:0.

«Локомотив» стартовал с победы в Лиге чемпионов. Встреча против «Байера», состоявшаяся 18 сентября, завершилась со счетом 2:1 в пользу московской команды.

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