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«Локомотив» стартовал с победы в Лиге чемпионов

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Игроки «Локомотива» и «Байера»

Московский «Локомотив» одержал победу над немецким «Байером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась 18 сентября в Германии и завершилась со счетом 2:1 в пользу московской команды. Счет на 16-й минуте встречи открыл полузащитник железнодорожников Гжегож Крыховяк. На 25-й минуте хавбек Чарлес Арангис сравнял счет. На 37-й минуте «Локомотив» вновь вышел вперед благодаря голу полузащитника Дмитрия Баринова.

В другом матче группы D итальянский «Ювентус» сыграл вничью с испанским «Атлетико». Матч завершился со счетом 2:2.

17 сентября петербургский «Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с выездной ничьей. Матч против французского «Лиона» завершился со счетом 1:1.

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