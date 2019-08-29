«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов

В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Петербургский «Зенит» сыграет в группе G c португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «РБ Лейпцигом». Московский «Локомотив» попал в группу D, где встретится с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
Остальные результаты жеребьевки:
Группа A: ПСЖ, «Реал» Мадрид, «Брюгге», «Галатасарай»
Группа B: «Бавария», «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Црвена Звезда»
Группа C: «Манчестер Сити», «Шахтер» Донецк, «Динамо» Загреб, «Аталанта»
Группа E: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк»
Группа F: «Барселона», «Боруссия» Дортмунд, «Интер», «Славия»
Группа H: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль»
«Зенит» гарантировал себе право участия в групповом этапе турнира благодаря победе в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона-2018/2019. «Локомотив» занял в чемпионате России второе место и также миновал этап квалификации.