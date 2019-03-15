Определились пары четвертьфиналистов Лиги чемпионов

В пятницу, 15 марта, в Швейцарии прошла жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В 1/4 финала турнира сойдутся:
«Аякс» (Нидерланды) — «Ювентус» (Италия)
«Ливерпуль» (Англия) — «Порту» (Португалия)
«Тоттенхэм» (Англия) — «Манчестер Сити» (Англия)
«Барселона» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
В полуфинале Лиги чемпионов победитель пары «Ливерпуль» — «Порту» сыграет с сильнейшим в противостоянии «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед». Во втором полуфинале встретятся победители пар «Аякс» — «Ювентус» и «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».
Финал Лиги чемпионов пройдет в Мадриде на стадионе «Метрополитано» 1 июня.
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