Пенальти на последних секундах лишил ПСЖ четвертьфинала Лиги чемпионов

Английский «Манчестер Юнайтед» обыграл «Пари Сен-Жермен» во Франции в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:1 и пробился в четвертьфинал. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первый гол был забит в самом начале встречи. Форвард манкунианцев воспользовался ошибкой защитника хозяев и реализовал выход один на один с Джанлуиджи Буффоном. На 12-й минуте ПСЖ отыгрался усилиями Хуана Берната. «Манчестер Юнайтед» вернул преимущество на 30-й минуте — дубль оформил Лукаку.

Ключевой эпизод встречи случился уже в добавленное время. Мяч попал в руку игрока ПСЖ, после чего арбитр матча указал на точку. Пенальти реализовал Маркус Рэшфорд, установив окончательный счет 3:1.

В первом матче победу праздновал французский клуб. В Манчестере ПСЖ обыграл «Юнайтед» со счетом 2:0.

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