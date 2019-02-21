Роналду отреагировал на кричалки про неуплату налогов во время матча ЛЧ

@Gol / Twitter

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиано Роналду отреагировал на кричалки в свой адрес во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Видео реплики игрока после матча опубликовано в Twitter-аккаунте GOL.

Матч проходил в Испании. Во время встречи болельщики «Атлетико» в своих кричалках упоминали имя 34-летнего португальца, призывая его заплатить налоги. Таким образом, фанаты соперника намекали на недавнее судебное слушание в отношении игрока по делу о неуплате налогов в бытность его футболистом мадридского «Реала».

Еще во время матча Роналду показал трибунам пять пальцев. После встречи он вновь повторил жест при журналистах, сопроводив его фразой: «У меня пять кубков Лиги чемпионов. У "Атлетико" — ноль», — заявил португальский форвард.

«Ювентус» уступил «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:2. Вторая встреча состоится уже 12 марта.

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