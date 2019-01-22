Роналду получил условный срок

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду приговорен к 23 месяцам условного заключения и штрафу в размере, превышающем 19 миллионов евро. Об этом во вторник, 22 января, сообщает РИА Новости.

Дело рассматривал Провинциальный суд Мадрида. Роналду прибыл на заседание с невестой Джорджиной Родригес. Португальскому форварду инкриминировалось уклонение от подоходного налога с 2011 по 2014 год, когда он защищал цвета мадридского «Реала». Сумма задолженности перед испанской казной составила 5,7 миллиона евро.

В декабре 2018 года сообщалось, что Роналду признал себя виновным в деле о неуплате налогов, согласившись пойти на сделку со следствием. Португалец сделал это, несмотря на то, что ранее уже выплатил более 13 миллионов евро штрафа.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Вместе с клубом он два раза стал чемпионом Испании и четырежды выиграл Лигу чемпионов. Португалец является лучшим бомбардиром в истории мадридской команды. Он провел за сливочных 438 матчей и забил 450 мячей. Форвард перешел в «Ювентус» летом 2018-го за 100 миллионов евро. По одной из версий, Роналду покинул «Реал» в том числе из-за проблем с законом.

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