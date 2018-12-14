Выплативший 13 миллионов штрафа Роналду снова оказался в суде

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду признал себя виновным в деле об уклонении от уплаты налогов в Испании. Об этом сообщает AS.

По информации издания, форвард пошел на сделку со следствием и согласится на двухлетний условный срок. Мадридский суд назначит футболисту наказание 14 января 2019 года. Согласно испанскому законодательству, португалец должен лично предстать перед судом, чтобы ратифицировать сделку со следствием.

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As пишет, что Роналду уже выплатил штраф в размере 13,4 миллиона евро. Адвокат нападающего пытался добиться замены тюремного срока дополнительным штрафом в размере 375 тысяч евро, однако суд не согласился на такие условия.

Футболист не будет заключен под стражу. Однако если Роналду вновь нарушит испанские законы, то получит реальный срок.

В июле 2018-го налоговое агентство Испании одобрило заключение сделки с нападающим. Для решения вопроса футболисту необходимо было признать себя виновным.

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