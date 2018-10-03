Среди близких Роналду нашелся наркоторговец

Отец Джорджины Родригес, девушки нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, дважды отбывал тюремное заключение за наркотрафик. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, 69-летний Хосе Родригес в 2003 году был осужден на 11 лет за попытку контрабанды партии кокаина стоимостью порядка 100 тысяч фунтов стерлингов (130 тысяч долларов) из Испании во Францию. Мужчина был досрочно освобожден в 2008 году, однако вскоре вернулся за решетку, попавшись на контрабанде партии гашиша стоимостью один миллионов фунтов (1,3 миллиона долларов) из Марокко в Испанию. Он получил два года тюрьмы и был освобожден в 2013 году.

Роналду в отношениях с Джорджиной Родригес с 2017 года. В ноябре того же года у них родилась дочь Алана Мартина. Пара не зарегистрировала брак. В ноябре 2017-го газета AS сообщала, что форвард собирается узаконить свои отношения после чемпионата мира в России.

С 2010 по 2015 год футболист встречался с российской моделью Ириной Шейк.

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