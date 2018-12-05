Роналду отказался возвращаться в Мадрид

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался посещать финальный матч Кубка Либертадорес между клубами «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс», который состоится в Мадриде. Об этом в среду, 5 декабря, сообщает AS.

По информации источника издания, португалец еще не готов вернуться в Испанию после ухода из «Реала». Его отношения с руководством мадридского клуба испортились, что и стало причиной отказа от посещения матча.

Ожидается, что на трибуне появится нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси. Матч состоится 9 декабря.

О переносе финала Кубка Либертадорес в Мадрид стало известно 30 ноября. Причиной послужило нападение болельщиков «Ривер Плейта» на автобус с футболистами «Бока Хуниорс» перед вторым матчем финала. Первая игра завершилась вничью — 2:2.

Кубок Либертадорес — главный клубный турнир Южной Америки, аналог европейской Лиги чемпионов. Противостояние «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейта» из-за своей принципиальности получило название «суперклассико».

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