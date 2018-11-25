Болельщики напали на автобус с футболистами и сорвали финал Кубка Либертадорес

Руководители Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL) перенесли второй финальный матч Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» на 25 ноября. Такое решение было принято из-за беспорядков, сообщает TyC Sports.
Болельщики «Ривер Плейт» забросали камнями автобус с футболистами «Бока Хуниорс» и распылили слезоточивый газ. В результате несколько футболистов получили серьезные ранения.
У капитана «Бока Хуниорс» Пабло Переса порезана правая рука, осколки также попали ему в глаз. В числе пострадавших бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» Карлос Тевес, а также Мауро Сарате, Себастьян Вилья, Леонардо Хара.
Первый матч финала Кубка Либертадорес завершился вничью — 2:2.
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