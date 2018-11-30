Южную Америку лишили главного матча года

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между аргентинскими «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» будет сыгран в Европе. Об этом сообщается на сайте Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL).

Решающий матч главного клубного турнира Южной Америки пройдет в испанском Мадриде. «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» сыграют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 9 декабря.

Встреча была перенесена по соображениям безопасности. Матч между двумя клубами должен был состояться 24 ноября. Однако из-за атаки болельщиков «Ривера» на автобус с игроками «Бока Хуниорс» встреча была сперва перенесена на сутки, а потом и вовсе на неопределенный срок.

Первый матч финала закончился ничьей со счетом 2:2.

Кубок Либертадорес — главный клубный турнир Южной Америки, аналог европейской Лиги чемпионов. Противостояние «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейта» из-за своей принципиальности получило название «суперклассико».

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