Футбольную трансляцию адаптируют для болельщиков с больным сердцем

Аргентинское радио Colonia подготовило специальную трансляцию финала Кубка Либертадорес между местными клубами «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщает спортивный обозреватель портала Goal Дэниел Эдвардс.

Болельщикам предложат трансляцию противостояния с расслабляющей музыкой на фоне. Комментаторы откажутся от страстной манеры и будут передавать рекомендации врачей-кардиологов во время матча.

Первый финальный матч между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейтом» состоится 11 ноября в 22:00 по московскому времени. Встреча должна была пройти еще 10 ноября, однако из-за сильного дождя в Буэнос-Айресе поле хозяев пришло в негодность, и матч был перенесен. Ответный поединок состоится 24 ноября.

«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» — главное противостояние в аргентинском футболе. Матч двух команд местные болельщики и эксперты называют «суперкласико».

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