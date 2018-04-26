Аргентинский футболист промахнулся с метра по пустым воротам

Todo Deporte Tv / YouTube

Аргентинский нападающий «Бока Хуниорс» Ванчопе Абила не сумел завершить комбинацию, находясь у линии ворот соперника, в матче группового этапа Кубка Либертадорес против бразильского «Палмейрас». Видео размещено на YouTube-канале Todo Deporte Tv.

В конце первого тайма при счете 1:0 в пользу соперника Абила не сумел замкнуть передачу партнера. Нападающий с метра промахнулся по пустым воротам. Во втором тайме бразильская команда удвоила преимущество в счете.

«Палмейрас» праздновали победу со счетом 2:0. Голами отметились Кено и Лукас Лима.

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