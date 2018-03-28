Футбол в тюрьме обернулся травмой для нападающего сборной Аргентины

Нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес получил травму, играя в футбол в тюрьме. Об этом сообщает Clarin.

По информации издания, форвард навещал в тюрьме брата, осужденного на 16 лет за нападение на инкассаторов. Во время визита Тевес сыграл с заключенными в футбол. Газета отмечает, что во время игры никто не жалел нападающего, в результате он получил травму ноги и пропустит около трех недель.

34-летний Тевес вернулся в «Бока Хуниорс» в январе 2018. В этом сезоне футболист сыграл семь матчей и забил три мяча за аргентинскую команду. До этого нападающий выступал за китайский «Шанхай Шэньхуа», где, по данным британских журналистов, он получал 35 миллионов евро в год.

Сборная Аргентины 27 марта в товарищеском матче уступила команде Испании со счетом 1:6. На чемпионате мира в России аргентинцы сыграют со сборными Хорватии, Исландии и Нигерии.

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