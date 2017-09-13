Самого высокооплачиваемого футболиста мира вывели из состава за лишний вес

Новый главный тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Ву Цзиньсу решил вывести из состава нападающего Карлоса Тевеса из-за его лишнего веса. Об этом пишет Sky Sports.

«Тевес знает о моих тактических планах, выпускать на поле я его не планирую. Тевес не готов физически. Он не будет играть. У него лишний вес, как и у [Фредди] Гуарина (полузащитник "Шанхая" — прим. «Ленты.ру»). Я несу ответственность за команду и игроков. Если футболист не может нормально играть, то в составе его не будет. Я тренировал множество звезд, но никогда не ставил игроков в состав лишь из-за репутации», — заявил Ву Цзиньсу.

22 августа хакерская группировка Fancy Bears опубликовала данные о футболистах-участниках ЧМ-2010, имевших терапевтические исключения на прием запрещенных препаратов. Среди них был Тевес, а также его партнеры по сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон, Габриэль Хейнце и Диего Милито.

33-летний аргентинский нападающий Карлос Тевес перешел в китайский «Шанхай Шеньхуа» в декабре 2016 года. По данным британских журналистов, он получает 35 миллионов евро в год. Контракт аргентинского форварда с клубом истекает в конце следующего года.

В текущем сезоне Тевес провел 12 матчей в китайской Суперлиге, забил два мяча и отдал четыре голевых паса.