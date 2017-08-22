Хакеры опубликовали имена легально употреблявших допинг футболистов

Самый высокооплачиваемый футболист мира Карлос Тевес, выступающий за китайский «Шанхай Шеньхуа», имел терапевтическое исключение (TUE) на употребление запрещенных препаратов во время чемпионата мира 2010 года в Южной Африке. Об этом сообщается на сайте хакерской группировки Fancy Bears.

Помимо Тевеса на том мировом первенстве TUE имели его партнеры по сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон, Габриэль Хейнце и Диего Милито. Всего специальные разрешения имели 25 игроков из 12 сборных, среди которых немец Марио Гомес, итальянец Мауро Каморанези и голландец Дирк Кейт.

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Fancy Bears также сообщают о том, что более 150 футболистов были пойманы на допинге в 2015 году и более 200 в 2016-м. Их имена не называются.

В сентябре 2016 года хакеры Fancy Bears взломали антидопинговую систему ADAMS и поэтапно публиковали списки спортсменов, имевших терапевтические исключения на применение запрещенных препаратов. Среди них оказались американские теннисистки Серена и Винус Уильямс, американская гимнастка Симона Байлз, испанский теннисист Рафаэль Надаль, а также сербский баскетболист Милош Теодосич.