Футболист «Барселоны» приобщился к победе «Аякса» над «Реалом»

Форвард каталонской «Барселоны», уругваец Луис Суарес поздравил футболистов «Аякса» с победой над мадридским «Реалом» в матче 1/8 Лиги чемпионов. Запись доступна в Twitter-аккаунте нападающего.

«Я всегда был "аяксидом"!» — написал он на нидерландском.

5 марта нидерландский клуб разгромил «Реал» со счетом 4:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Для испанцев это худший результат в турнире за последние пять лет.

Суарес защищал цвета «Аякса» с 2007-го по 2011 год. Он выиграл с клубом чемпионат и кубок Нидерландов.

«Барселона» проведет ответный матч 1/8 финала ЛЧ против французского «Лиона» 13 марта. Первая встреча, прошедшая во Франции, завершилась со счетом 0:0.

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