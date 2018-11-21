«Ливерпуль» запретил «Барселоне» покупать своих футболистов

Каталонская «Барселона» не сможет приобретать футболистов «Ливерпуля» в течение трех сезонов. Об этом сообщает AS.

Такое соглашение было заключено во время оформления перехода бразильского полузащитника Коутиньо из английского клуба в каталонский. Согласно документу, «сине-гранатовые» не имеют права вести переговоры относительно трансферов игроков клуба до 2021 года.

Коутиньо пополнил состав «Барселоны» в январе 2018-го. Каталонцы потратили на трансфер бразильца 120 миллионов евро.

С 2010 года в «Барселону» перешли три игрока «мерсисайдцев». Это аргентинский хавбек Хавьер Маскерано, нападающий сборной Уругвая Луис Суарес и Коутиньо.

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