«Барселона» осталась без денег

Руководство «Барселоны» потратило все имевшиеся на трансферы деньги. Об этом сообщается Marca.

Клуб заплатил 120 миллионов евро за полузащитника «Ливерпуля» Филлипе Коутиньо, который пополнил состав каталонцев 7 января. Таким образом, в сезоне-2017/2018 расходы «Барселоны» на трансферы 312 миллионов евро, заработав на продажах на 26 миллионов меньше.

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Отмечается, что доходы клуба от продажи билетов на матчи и от музея сократились. Руководство пытается найти новых спонсоров, однако сделать это проблематично из-за политической ситуации в Каталонии.

Летом 2017 года «Барселона» продала бразильца Неймара в «Пари Сен-Жермен» за рекордные 222 миллиона евро. На его место у дортмундской «Боруссии» был куплен француз Усман Дембеле за 105 миллионов. В первом матче за каталонцев форвард получил травму и выбыл из строя на четыре месяца. Также состав клуба пополнили полузащитник Паулиньо (четыре миллиона евро), нападающий Жерар Деулфеу (12 миллионов евро), защитники Нельсон Семеду (30,5 миллиона евро) и Марлон (пять миллионов евро).

В текущем сезоне «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая мадридский «Атлетико» на девять очков. Команда также пробилась в плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет с лондонским «Челси».

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