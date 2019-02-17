Дом футболиста «Барселоны» обокрали во время матча с его участием

Неизвестные обокрали дом полузащитника «Барселоны» Кевина-Принса Боатенга. Об этом в воскресенье, 17 февраля, сообщает Mundo Deportivo.

Воры проникли в жилище футболиста во время матча чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вальядолидом», в котором принимал участие Боатенг. Злоумышленники забрали наличные и драгоценности на сумму 300 тысяч евро.

Отмечается, что преступники выбрали время для совершения кражи не случайно: они знали, что в этот момент дома никого не будет.

Боатенг в матче против «Вальядолида» вышел в стартовом составе каталонцев, провел на поле 60 минут и был заменен на Луиса Суареса. «Барселона» одержала победу со счетом 1:0, единственный мяч с пенальти забил Лионель Месси.

В январе этого года 31-летний Боатенг перешел в «Барселону» из итальянского «Сассуоло» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Одна из опций контракта предусматривает выкуп игрока за восемь миллионов евро.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!