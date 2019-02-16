Футболист ПСЖ оказался пьяницей и курильщиком

Итальянский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти не соблюдает спортивный режим, курит и употребляет алкоголь практически ежедневно. Об этом рассказал журналист Le Parisien Жюльен Лорен, его слова приводит радио BBC 5 Live Sport, запись эфира с его участием доступна в Twitter.

«Считаю, что Верратти был лучшим в матче с "Манчестер Юнайтед", при этом он не играл на пике формы. За месяц он выходил на поле всего раз. На прошлой неделе он до шести утра отмечал день рождения Неймара. Он пьет, курит и тусуется почти каждый день. И когда после этого он выдает такие матчи, это впечатляет», — сказал Лорен.

По его словам, если бы Верратти брал пример с португальца Криштиану Роналду, известного ответственным отношением к делу, он мог бы добиться больших высот.

12 февраля ПСЖ обыграл «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Верратти провел на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями.

26-летний Верратти, футболист сборной Италии, выступает за ПСЖ с 2012 года. Вместе с клубом он стал пятикратным чемпионом Франции.

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