Российский футболист перешел в украинский клуб впервые за пять лет

Нападающий Василий Павлов перешел в одесский «Черноморец» и стал первым с февраля 2014 года российским футболистом, который подписал контракт с украинским клубом. Об этом сообщается на сайте украинцев.

Последним был россиянин Сергей Каретник, в феврале 2014 года совершивший трансфер из «Кубани-2» в донецкий «Металлург». Павлов будет выступать под номером 24. Условия контракта с 28-летним футболистом не уточняются.

Ранее форвард выступал за казанский «Рубин-2», подмосковные «Химки» и другие российские клубы. В 2018 году он перешел в латвийский «Вентспилс».

В конце января этого года украинский футболист Ярослав Ракицкий перешел из донецкого «Шахтера» в петербургский «Зенит». Украинские болельщики остались недовольны трансфером защитника в российскую команду и называли его предателем.

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