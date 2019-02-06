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Украинский футболист «Зенита» отреагировал на исключение из сборной

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Ярослав Ракицкий

Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал исключение своей фамилии из списка игроков сборной Украины с сайта Федерации футбола Украины (ФФУ). Об этом он рассказал в программе «Футбол России».

29-летний игрок подчеркнул, что не собирается лезть в политику. Он также отметил, что осознавал, что его переход в российский клуб может иметь подобные последствия. Тем не менее Ракицкий не теряет надежды вновь сыграть за национальную команду.

«Не знаю, кто меня удалил. Футболистов в команду набирает Шевченко (Андрей Шевченко, — главный тренер сборной Украины — прим. «Ленты.ру»), ему решать, а не каким-то руководителям. Посмотрим, вдруг я окажусь там», — отметил он.

4 февраля был удален профиль защитника на сайте ФФУ. При этом в последний раз Ракицкий надевал форму национальной сборной в октябре 2018-го.

Ракицкий присоединился к «Зениту» в конце января. С бывшим футболистом донецкого «Шахтера» был заключен контракт на 3,5 года. Ряд украинских болельщиков негативно оценили переход игрока в российский клуб и призывали выгнать Ракицкого из команды.

Ракицкий выступает в сборной Украины с 2009 года. Защитник провел 54 матча в составе национальной команды и отметился пятью забитыми мячами.

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