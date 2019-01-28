«Зенит» купил украинца

Санкт-петербургский «Зенит» и донецкий «Шахтер» достигли соглашения о трансфере защитника Ярослава Ракицкого. Об этом сообщается на сайте российского клуба.

Ракицкий заключил контракт с «Зенитом» на 3,5 года. Финансовые условия сделки не разглашаются. «Обладает поставленным ударом и первым пасом, физически крепкий и опытный футболист», — описала украинца пресс-служба клуба.

О переговорах между «Зенитом» и «Шахтером» по поводу Ракицкого стало известно 18 января. Тогда сообщалось, что россияне готовы заплатить 10 миллионов евро за защитника. Позднее появилась информация, что «Шахтер» намерен выручить не менее 12 миллионов.

Ракицкий — воспитанник «Шахтера». С 2009 года он выступает за основную команду «горняков». Вместе с клубом защитник стал шестикратным чемпионом Украины. Также на его счету 54 матча за национальную сборную.

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