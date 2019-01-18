«Зенит» приготовил сотни миллионов рублей на украинца

Санкт-петербургский «Зенит» готов заплатить 10 миллионов евро (около 755 миллионов рублей) за защитника донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, российский клуб уже сделал предложение «Шахтеру». Сам Ракицкий заинтересован в переезде в Санкт-Петербург.

29-летний украинец — воспитанник «Шахтера». За основную команду он выступает с 2009 года, за это время Ракицкий стал шестикратным чемпионом Украины. В нынешнем сезоне на его счету 10 матчей в рамках чемпионата страны, в которых он забил один мяч и получил шесть желтых карточек.

14 января сообщалось, что «Зенит» заинтересован в услугах защитника лиссабонского «Спортинга» Маркоса Акуньи. За 27-летнего аргентинца российский клуб готов заплатить 18-20 миллионов евро.

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