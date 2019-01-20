За заинтересовавшего «Зенит» украинца попросили больше денег

Донецкий «Шахтер» попросил больше денег за заинтересовавшего петербургский «Зенит» защитника Ярослава Ракицкого. Об этом в воскресенье, 20 января, сообщает dynamomania.com.

По информации источника портала, украинский клуб намерен получить за футболиста не менее 12 миллионов евро, а также 3 миллиона евро в виде бонусов. Руководство «Шахтера» надеется на успешное завершение сделки, которую ведет агент Шандор Варга, состоящего в хороших отношениях с боссами «Зенита».

18 января сообщалось, что сине-бело-голубые готовы предложить за Ракицкого 10 миллионов евро. Отмечалось, что сам 29-летний защитник заинтересован в переходе в «Зенит».

Ракицкий — воспитанник «Шахтера». С 2009 года он выступает за основную команду «горняков». Вместе с клубом защитник стал шестикратным чемпионом Украины. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей в национальном первенстве, в которых он получил шесть желтых карточек и отметился одним голом. Кроме того, Ракицкий защищает цвета сборной Украины. В его активе 54 международных матча.

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