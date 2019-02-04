Украинского футболиста исключили из сборной после перехода в «Зенит»

Федерация футбола Украины (ФФУ) удалила профиль защитника петербургского «Зенита» Ярослава Ракицкого из списка игроков национальной команды. Состав сборной можно посмотреть на сайте организации.

По состоянию на 4 февраля на сайте ФФУ значится 31 игрок, Ракицкий в списке отсутствует. Последний матч в составе команды защитник провел 16 октября 2018 года в рамках группового этапа Лиги наций против сборной Чехии (1:0).

Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в конце января. Контракт футболиста с клубом рассчитан на 3,5 года. По информации «Спорт-экспресса», годовая зарплата игрока составит 2,5 миллиона евро. Украинские болельщики остались недовольны переходом защитника в российскую команду и призывали выгнать его из сборной страны.

Ракицкий выступал за национальную команду с 2009 года. Он принял участие в 54 матчах и забил пять мячей.

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