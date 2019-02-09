На Украине назвали «вражеской» зарплату соотечественника в «Зените»

Руководитель департамента киевского «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк высказался о переходе защитника Ярослава Ракицкого из донецкого «Шахтера» в петербургский «Зенит». Его слова приводит Gazeta.ua.

Несенюк заявил, что Ракицкий никогда не поддерживал Украину, не говорил на украинском языке и испытывал «презрение к родине». «С Ракицким все нормально. Бешеную зарплату ему будут платить не украинскими, а вражескими деньгами. Экономия», — отметил он.

Глава департамента также раскритиковал Анатолия Тимощука за переход в «Зенит» в 2013-м. «Он гимн орал громче всех, и сине-желтую ленту в волосы заплетал, и флагом нашим размахивал. А бегает там уже с другим флагом. Это на самом деле противно», — добавил он.

Ракицкий перешел в «Зенит» в конце января. Контракт футболиста с клубом рассчитан на 3,5 года. Украинские болельщики остались недовольны переходом защитника в российскую команду и называли его предателем. После этого профиль защитника был удален с сайта Федерации футбола Украины.

Ракицкий выступал за национальную команду с 2009 года. Он принял участие в 54 матчах и забил пять мячей.

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