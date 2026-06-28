Вернувшийся из США блогер дал совет иноагентам и призвал их покаяться

Блогер Сардаров заявил, что иноагентам нужно публично раскаяться, чтобы вернуться в Россию

Блогер Амиран Сардаров, известный по YouTube-проекту «Дневник хача», вернувшийся из США в Россию, дал совет живущим за рубежом иностранным агентам. В разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» блогер порекомендовал им публично раскаяться.

«Некотором я искренне советовал: попробуйте на камеру раскаяться. Да, будут эмоции, захотите плакать — заплачьте, не пытайтесь быть хорошими, не пытайтесь быть крутыми и не играйте в оппозиционеров», — призвал Сардаров.

Блогер также заявил, что иноагентам надо признать, что они совершили глупость, уехав из страны, и перестать оправдывать свое решение об эмиграции. По мнению Сардарова, если раскаяние иноагентов будет искренним и в него поверят, то они смогут вернуться.

Ранее Сардаров раскрыл отношение американцев к россиянам. По его словам, жители Соединенных Штатов относятся к россиянам позитивно, так как не интересуются политикой.