ПМЭФ-2026. День первый

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18:01, 3 июня 2026Интернет и СМИЭксклюзив

Вернувшийся из США блогер раскрыл отношение американцев к россиянам

Блогер Амиран Сардаров рассказал, что американцы позитивно относятся к россиянам
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Ксения Кривотулова
Ксения Кривотулова (Руководитель отделов «Интернет и СМИ» и «Забота о себе»)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Unsplash

Блогер Амиран Сардаров, известный по YouTube-проекту «Дневник хача», рассказал, как американцы относятся к россиянам. На эту тему блогер, эмигрировавший в США, но затем вернувшийся в Россию, поговорил с корреспондентом «Ленты.ру» на полях ПМЭФ.

По словам Сардарова, в целом американцы относятся к россиянам хорошо и позитивно, так как многие жители страны безразличны к политике. Однако в то же время в США, как и в других странах, есть множество стереотипов о россиянах, отметил блогер. Например, американцы считают русский акцент грубым, а жителей России — жесткими.

На вопрос корреспондента о том, отличают ли американцы россиян от украинцев, Сардаров ответил отрицательно. В то же время он отметил, что благодаря соцсетям современные люди научились лучше противостоять стереотипам.

На полях ПМЭФ Сардаров также призвал россиян не путать туризм с эмиграцией. Блогер рассказал, что ему нравится путешествовать по США в качестве туриста, однако жизнь в этой стране оказалась для него адом. Кроме того, он рассказал, почему разочаровался в Америке. Одной из причин Сардаров назвал разницу менталитетов.

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