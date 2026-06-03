Вернувшийся из США блогер раскрыл отношение американцев к россиянам

Блогер Амиран Сардаров рассказал, что американцы позитивно относятся к россиянам

Блогер Амиран Сардаров, известный по YouTube-проекту «Дневник хача», рассказал, как американцы относятся к россиянам. На эту тему блогер, эмигрировавший в США, но затем вернувшийся в Россию, поговорил с корреспондентом «Ленты.ру» на полях ПМЭФ.

По словам Сардарова, в целом американцы относятся к россиянам хорошо и позитивно, так как многие жители страны безразличны к политике. Однако в то же время в США, как и в других странах, есть множество стереотипов о россиянах, отметил блогер. Например, американцы считают русский акцент грубым, а жителей России — жесткими.

На вопрос корреспондента о том, отличают ли американцы россиян от украинцев, Сардаров ответил отрицательно. В то же время он отметил, что благодаря соцсетям современные люди научились лучше противостоять стереотипам.

На полях ПМЭФ Сардаров также призвал россиян не путать туризм с эмиграцией. Блогер рассказал, что ему нравится путешествовать по США в качестве туриста, однако жизнь в этой стране оказалась для него адом. Кроме того, он рассказал, почему разочаровался в Америке. Одной из причин Сардаров назвал разницу менталитетов.