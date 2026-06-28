Названы фавориты чемпионата мира перед стартом плей-офф

Аналитики назвали Францию и Аргентину фаворитами чемпионата мира перед стартом плей-офф

Букмекеры назвали фаворитов чемпионата мира по футболу 2026 года перед стартом плей-офф. Об этом сообщает Betonmobile.

Поставить на победу сборной Франции можно с коэффициентом 4,50. Следом идет сборная Аргентины — 5,00, а топ-3 замыкают Испания и Англия — по 8,00. При этом аналитики посчитали, что шансы сборных Португалии, Бразилии и Германии на победу ухудшились.

Ранее издание Goal назвало фаворита чемпионата мира-2026 по итогам второго тура группового этапа. Лидером списка осталась Аргентина, Франция сохранила второе место, Испания поднялась на третье место, Германия — на четвертое, а Англия опустилась с третьей позиции на пятую.

Чемпионат мира проходит в Канаде, США и Мексике. Плей-офф стартует 28 июня. Сборная России не принимает участия в турнире, так как ее отстранили от международных соревнований в 2022 году.

