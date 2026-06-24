Назван фаворит чемпионата мира по футболу по итогам второго тура

Goal назвал Аргентину фаворитом чемпионата мира по футболу по итогам второго тура

Издание Goal назвало фаворита чемпионата мира по футболу 2026 года по итогам второго тура группового этапа. Об этом сообщается на сайте газеты.

Лидером списка осталась Аргентина, Франция сохранила второе место, Испания поднялась на третье место, Германия — на четвертое, а Англия опустилась с третьей позиции на пятую.

Помимо этих пяти команд, в топ-10 вошли Португалия, Бразилия, Марокко, Норвегия и Нидерланды.

Ранее суперкомпьютер Opta назвал нового фаворита чемпионата мира. По мнению аналитиков, больше шансов на победу имеет сборная Франции. Вероятность ее успеха оценивается в 15,78 процента. На втором месте в списке претендентов на титул располагается Англия (12,58 процента). Тройку фаворитов замыкает Испания (11,94 процента).