В России изменят подход к строительству городов

Правительство России: Инфраструктура городов должна стать устойчивой к изменению климата

В России появится новый Национальный стандарт по проектированию инфраструктуры населенных пунктов, устойчивой к изменению климата. Соответствующее правительственное поручение, как сообщило ТАСС, уже получил Росстандарт.

Поставленную задачу ведомство должно выполнить до IV квартала 2028 года. В этот же срок должны быть утверждены стандарты по превентивным мерам адаптации к изменению климата на местном уровне, по управлению климатическими рисками и адаптации применительно к уязвимым отраслям экономики, по вовлечению местного сообщества в решение этих вопросов.

Ранее Западную Сибирь назвали одним из наиболее уязвимых по отношению К климатическому кризису регионов России. Это же касается арктических территорий и регионов с большим объемом вечной мерзлоты.

По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, территория Арктики теплеет в два раза быстрее, чем Земля в целом. Одним из главных вызовов здесь оказывается таяние многолетней мерзлоты в арктической зоне, в результате которого теряется несущая способность вечномерзлого грунта, что приводит к разрушению построенных на нем зданий.