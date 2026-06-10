Названы наиболее климатически уязвимые регионы России

НИУ ВШЭ: Западная Сибирь наиболее уязвима к климатическим изменениям

Западная Сибирь оказалась одним из наиболее уязвимых по отношению климатическому кризису регионов России. Об этом свидетельствуют данные интерактивного веб-приложения, разработанного специалистами Высшей школы экономики. Результатами исследования пресс-служба учреждения поделилась с «Газетой.Ru».

Приложение выявляет зоны с наибольшими климатическими рисками, которые рассчитываются на трех сценариях прогнозирования. Среди главных климатических угроз выделяют волны экстремальной жары, опасной для здоровья, обилие и дефицит осадков, представляющих угрозу для сельского хозяйства, инфраструктуры и населения, лесные пожары и таяние вечной мерзлоты. Проследить чувствительность региона к климату можно от сегодняшнего дня вплоть до конца XXI века.

Помимо Западной Сибири, особую уязвимость к климатическим изменениям, по данным ученых, демонстрируют арктические территории и регионы с большим объемом вечной мерзлоты. По задумке сотрудников университета, приложение поможет региональным властям планировать мероприятия в сфере климатической адаптации.

Ранее в ходе ПМЭФ министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что на территории Арктики темпы глобального потепления ускоряются вдвое. Помимо подъема уровня Мирового океана, который грозит затопить прибрежные города, таяние многолетней мерзлоты приводит к разрушению зданий, построенных на вечномерзлом грунте.