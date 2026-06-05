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10:33, 5 июня 2026Экономика

Названа территория Земли с удвоенным темпом глобального потепления

Чекунков: Арктика теплеет в два раза быстрее, чем планета в целом
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Территория Арктика теплеет в два раза быстрее, чем Земля в целом. Территорию планеты с удвоенным темпом глобального потепления назвал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на сессии «Арктика для жизни: создание современной среды в опорных населенных пунктах», проходящей в рамках ПМЭФ.

«Арктика теплеет в два раза быстрее, чем остальная планета. В результате тает лед и повышается уровень Мирового океана», — объяснил чиновник.

В качестве примера последствий глобального потепления он привел Мальдивы, которые медленно уходят под воду. «Правительство Мальдив всерьез ищет, куда им переселить страну. Они утонут через пару десятилетий», — констатировал Чекунков. Он также отметил, что сотни миллионов людей, живущих в прибрежных городах по всему миру, в недалеком будущем могут столкнуться с радикальным ухудшением условий жизни из-за повышения уровня Мирового океана.

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