Более сильное проявление глобального потепления в Москве объяснили

20:59, 28 мая 2026

Ученый Константинов: Глобальное потепление проявляется в Москве сильнее из-за микроклимата
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Глобальное потепление в Москве проявляется сильнее, чем в среднем по планете, в силу ряда факторов. Их назвал кандидат географических наук, доцент МГУ, эксперт программы развития ООН по образованию в области климатических изменений Павел Константинов в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам ученого, на интенсивность этого процесса влияет местоположение города. Он объяснил, что в средней полосе теплеет сильнее. «Микроклимат города добавляет своих негативных последствий», — добавил Константинов.

Ранее климатолог Михаил Юлкин заявил, что на фоне глобального потепления в Москве начнут расти пальмы вместо берез и других привычных деревьев.

