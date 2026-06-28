У уборщицы гостиницы в Петербурге украли доллары и драгоценности на миллион рублей

В Санкт-Петербурге уборщицу гостиницы обокрали на миллион рублей

В Санкт-Петербурге уборщицу гостиницы на Лиговском проспекте обокрали на сумму более чем в миллион рублей. Об этом сообщило управление МВД по городу в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась 37-летняя приезжая из соседнего государства, которая рассказала, что у нее пропали 12 850 долларов США и ювелирные изделия, которые она хранила в металлическом ящике в комнате для горничных. Причиненный ущерб оценили 1 055 982 рублей.

В ходе расследования уголовного дела, полицейские вышли на 36-летнего безработного. 25 июня его задержали в одном из домов на улице Марата.

Ранее в Калининградской области местная жительница обокрала электрика, который пришел отключать ей свет. Женщина, оказавшаяся сторонницей организации «Граждане СССР» (организация признана экстремистской и запрещена в России), настаивала, что может пользоваться электричеством бесплатно и игнорировала предупреждения об отключениях.