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13:39, 28 июня 2026Силовые структуры

У уборщицы гостиницы в Петербурге украли доллары и драгоценности на миллион рублей

В Санкт-Петербурге уборщицу гостиницы обокрали на миллион рублей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге уборщицу гостиницы на Лиговском проспекте обокрали на сумму более чем в миллион рублей. Об этом сообщило управление МВД по городу в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась 37-летняя приезжая из соседнего государства, которая рассказала, что у нее пропали 12 850 долларов США и ювелирные изделия, которые она хранила в металлическом ящике в комнате для горничных. Причиненный ущерб оценили 1 055 982 рублей.

В ходе расследования уголовного дела, полицейские вышли на 36-летнего безработного. 25 июня его задержали в одном из домов на улице Марата.

Ранее в Калининградской области местная жительница обокрала электрика, который пришел отключать ей свет. Женщина, оказавшаяся сторонницей организации «Граждане СССР» (организация признана экстремистской и запрещена в России), настаивала, что может пользоваться электричеством бесплатно и игнорировала предупреждения об отключениях.

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