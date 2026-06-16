Россиянка обокрала пришедшего отключить ей свет электрика

В Калининградской области неплательщица обокрала электрика, пришедшего отключить ей свет

В Калининградской области местная жительница украла телефон у энергетика, который пришел отключать ей свет за долги. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщина оказалась сторонницей запрещенной в России экстремистской организации «Граждане СССР», которая настаивала, что может пользоваться электричеством бесплатно и игнорировала предупреждения об отключениях.

Когда долг превысил 30 тысяч рублей, энергетики решили приостановить подачу электричества, но женщина стала вести себя агрессивно — не подпускала электрика, а потом и вовсе попыталась скинуть его с лестницы.

Женщину приговорили к двум годам ограничения свободы.

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