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14:54, 16 июня 2026Силовые структуры

Россиянка обокрала пришедшего отключить ей свет электрика

В Калининградской области неплательщица обокрала электрика, пришедшего отключить ей свет
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ

В Калининградской области местная жительница украла телефон у энергетика, который пришел отключать ей свет за долги. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщина оказалась сторонницей запрещенной в России экстремистской организации «Граждане СССР», которая настаивала, что может пользоваться электричеством бесплатно и игнорировала предупреждения об отключениях.

Когда долг превысил 30 тысяч рублей, энергетики решили приостановить подачу электричества, но женщина стала вести себя агрессивно — не подпускала электрика, а потом и вовсе попыталась скинуть его с лестницы.

Женщину приговорили к двум годам ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что в Москве суд вынес приговор машинисту электропоезда за продвижение зацепинга.

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