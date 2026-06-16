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12:48, 16 июня 2026Силовые структуры

Прославившемуся из-за зацепинга машинисту электропоезда вынесли приговор в Москве

В Москве суд вынес приговор машинисту электропоезда за продвижение зацепинга
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил машиниста электропоезда депо Домодедово к 260 часам общественных работ за продвижение зацепинга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчину признали виновным в преступлении по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни. Ему также запретили заниматься работой, связанной с управлением железнодорожным транспортом и администрированием сайтов.

Следствие и суд установили, что машинист размещал в своем аккаунте в соцсетях видео с агитацией заниматься зацепингом. Как стало известно «Московскому комсомольцу», речь идет о прославившемуся в интернете железнодорожнике Сергее Сизове. Он себя позиционировал как борец с зацепингом. Поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация видео, в котором Сизов призывает подростков кататься на крышах. Сам мужчина пояснял, что таким образом хотел выявлять зацеперов и сообщать о них в полицию.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе задержали чемпиона России и его подельников за расправу над молодым человеком.

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