Чемпион России задержан за расправу над молодым парнем

Во Владикавказе чемпиона России Зангиева и его подельников задержали за убийство

Во Владикавказе задержали 18-летнего чемпиона России и бронзового призера первенства мира по вольной борьбе Иссу Зангиева за расправу над молодым человеком из-за долга. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, вместе со спортсменом задержаны три его подельника. Жертвой стал Тимур Сакаев — он пошел с другом, который задолжал 3,5 тысячи рублей, на разговор со спортсменами в лесопарковую зону. Там произошла драка, во время которой один из участников достал пистолет и выстрелил Сакаеву в глаз.

Молодого человека госпитализировали, однако спасти его не удалось. Начались поиски сбежавших участников драки. Предполагаемый стрелок после задержания дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае мужчина пытался сжечь своих четверых детей.