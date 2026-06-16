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Силовые структуры
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12:17, 16 июня 2026Силовые структуры

Чемпион России задержан за расправу над молодым парнем

Во Владикавказе чемпиона России Зангиева и его подельников задержали за убийство
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Во Владикавказе задержали 18-летнего чемпиона России и бронзового призера первенства мира по вольной борьбе Иссу Зангиева за расправу над молодым человеком из-за долга. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, вместе со спортсменом задержаны три его подельника. Жертвой стал Тимур Сакаев — он пошел с другом, который задолжал 3,5 тысячи рублей, на разговор со спортсменами в лесопарковую зону. Там произошла драка, во время которой один из участников достал пистолет и выстрелил Сакаеву в глаз.

Молодого человека госпитализировали, однако спасти его не удалось. Начались поиски сбежавших участников драки. Предполагаемый стрелок после задержания дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае мужчина пытался сжечь своих четверых детей.

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