Дом с четырьмя детьми подожгли из мести к их матери в российском регионе

В Красноярском крае мужчина пытался сжечь четверых своих детей

В Красноярском крае 42-летний житель поселка Новая Сокса пытался сжечь четверых своих детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину обвиняют в преступлении по части 3 статьи 30 и пункту «в» и «е» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство четырех малолетних лиц, совершенное общеопасным способом») и части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога») УК РФ.

По версии следствия, фигурант с женой был в гостях у родственников на застолье. Супруга отказалась возвращаться домой, тогда недовольный муж отправился домой. Он знал, что дома спят четверо малолетних детей, но все равно облил стену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. После этого он сбежал.

Детей спас сосед. Им оказана медицинская помощь. Дом был полностью уничтожен.

Ранее сообщалось, что в Приморье задержан одноклассник 12-летней девочки, подозреваемый в расправе над ней.