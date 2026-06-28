Французы столкнулись с трагическими последствиями сильной жары

Reuters: Во Франции 1000 человек не смогли пережить изнурительную жару

Во Франции зафиксировали 1000 случаев избыточной смертности во время изнурительной жары, охватившей Европу. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Национальное агентство общественного здравоохранения этой страны.

Большинство ушедших из жизни были в возрасте 65 лет и старше. Впрочем, по данным организации Sante Publique, последствия экстремальной жары для здоровья затронули все категории населения.

Издание напомнило, что европейцы переживают изнурительную жару, которая привела к десяткам трагических исходов, побила рекорды, нарушила выработку электроэнергии и повредила инфраструктуру. Жара, начавшаяся 20 июня, стала самой сильной из когда-либо зарегистрированных в Европе, где климат меняется быстрее, чем в среднем по миру.

Ранее сообщалось, что в среду, 24 июня, среднесуточная температура во Франции составила 30 градусов Цельсия. Власти ввели красный уровень погодной опасности.

В Германии температура воздуха достигла 41,3 градуса Цельсия. Для охлаждения города полиция Берлина использовала водометы. Было потрачено около 18 тысяч литров воды.