Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:50, 28 июня 2026Из жизни

Французы столкнулись с трагическими последствиями сильной жары

Reuters: Во Франции 1000 человек не смогли пережить изнурительную жару
Кирилл Луцюк

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Во Франции зафиксировали 1000 случаев избыточной смертности во время изнурительной жары, охватившей Европу. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Национальное агентство общественного здравоохранения этой страны.

Большинство ушедших из жизни были в возрасте 65 лет и старше. Впрочем, по данным организации Sante Publique, последствия экстремальной жары для здоровья затронули все категории населения.

Издание напомнило, что европейцы переживают изнурительную жару, которая привела к десяткам трагических исходов, побила рекорды, нарушила выработку электроэнергии и повредила инфраструктуру. Жара, начавшаяся 20 июня, стала самой сильной из когда-либо зарегистрированных в Европе, где климат меняется быстрее, чем в среднем по миру.

Ранее сообщалось, что в среду, 24 июня, среднесуточная температура во Франции составила 30 градусов Цельсия. Власти ввели красный уровень погодной опасности.

В Германии температура воздуха достигла 41,3 градуса Цельсия. Для охлаждения города полиция Берлина использовала водометы. Было потрачено около 18 тысяч литров воды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это реально беда». Армия России продолжила атаковать топливную инфраструктуру Украины. В стране заговорили о коллапсе

    Россиян предупредили о юридических последствиях использования эмодзи

    Французы столкнулись с трагическими последствиями сильной жары

    Раскрыты цели ударов российских войск по Украине за сутки

    Названы фавориты чемпионата мира перед стартом плей-офф

    У уборщицы гостиницы в Петербурге украли доллары и драгоценности на миллион рублей

    В России изменят подход к строительству городов

    Вернувшийся из США блогер дал совет иноагентам и призвал их покаяться

    Американский самолет подал сигнал тревоги над Рамштайном

    Европейская страна возобновит службу в армии по призыву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok