В Германии полиция использовала водометы на фоне жары

Tagesspiegel: Полиция Берлина применила водометы для охлаждения жителей на фоне жары

Полиция Берлина на фоне жары использовала водометы для охлаждения жителей и туристов города. Об этом сообщила газета Tagesspiegel.

По данным правоохранительных органов, уже израсходовано около 18 тысяч литров воды (дважды по 9 тысяч литров) перед Бранденбургскими воротами.

Как отмечает издание, в эти выходные в столичном регионе ожидается до 41 градуса тепла. Из-за этого перед открытыми бассейнами в городе выстраиваются длинные очереди.

Ранее сообщалось, что Германию накрыла рекордная жара — температура воздуха достигла 41,3 градуса Цельсия. До этого, 24 июня, во Франции ввели красный уровень погодной опасности из-за аномальной жары.