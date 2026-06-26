Европейскую страну накрыла рекордная жара

Bild: В ФРГ зафиксирован температурный рекорд — 41,3 градуса Цельсия

Германию накрыла рекордная жара — температура воздуха достигла 41,3 градуса Цельсия. Об этом сообщает Bild со ссылкой на Немецкую метеорологическую службу (DWD).

Отмечается, что рекордный показатель был зафиксирован на метеостанции Саарбрюккен-Бурбах на западе страны. До этого температурный рекорд составлял в Германии 41,2 градуса. Он был зарегистрирован в 2019 году в населенных пунктах Тенисфорст и Дуйсбург-Бэрль в Северном Рейне-Вестфалии.

Тем временем во Франции второй день подряд сохраняется небывалая жара. В среду, 24 июня, среднесуточная температура в стране составила 30 градусов Цельсия.