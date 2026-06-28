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13:49, 28 июня 2026Россия

Раскрыты цели ударов российских войск по Украине за сутки

Минобороны России завило об ударах по аэродрому ВСУ и местам хранения безэкипажных катеров
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Serhii Chalyi / Reuters

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным объектам Украины. Пораженные цели журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как рассказали в ведомстве, на одном из аэродромов уничтожены два украинских МиГ-29. Кроме того успешно атакованы места хранения безэкипажных катеров, склад комплектующих узлов и агрегатов к ним, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ), а также временные базы украинских формирований и иностранных наемников.

Ранее Минобороны показало видео уничтожения истребителя ВСУ МиГ-29 беспилотником «Герань-4». Цель находилась на аэродроме Вознесенск и готовилась к вылету.

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