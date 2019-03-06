«Реал» впервые за 5 лет остался без четвертьфинала Лиги чемпионов

Первыми четвертьфиналистами Лиги Чемпионов стали английский «Тоттенхэм» и голландский «Аякс». Испанский «Реал Мадрид» и немецкая «Боруссия Дортмунд» выбыли из турнира. Трансляция была доступна на сайте «Матч ТВ».

В Мадриде «Реал» принимал «Аякс». Первая встреча завершилась победой сливочных со счетом 2:1. Во втором матче команда проиграла — 1:4. У «Аякса» голами отметились полузащитник Хаким Зиеш, Давид Нерес, Душан Тадич и Лассе Шене, у «Реала» — хавбек Марко Асенсио.

«Реал» выигрывал Лигу чемпионов в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. В 2015-м клуб дошел до полуфинала турнира.

В параллельной встрече «Боруссия» дома встречалась с «Тоттенхэмом». В первом матче англичане разгромили соперника — 3:0. Во втором матче клуб выиграл со счетом 1:0. Единственный мяч на 48-й минуте встречи забил нападающий Харри Кейн.

Финал Лиги Чемпионов состоится 1 июня и пройдет на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

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