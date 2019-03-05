ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» заставят потратиться на 18-летнего футболиста

«Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен» поборются за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Об этом сообщает The Telegraph.

Оба клуба сделали Санчо главной трансферной целью на лето 2019 года. По информации издания, «Боруссия» знает об интересе МЮ и ПСЖ, поэтому может устроить «аукцион», чтобы выручить за игрока максимальную сумму. По оценке журналистов, стоимость трансфера может достигнуть 100 миллионов фунтов стерлингов (около 116 миллионов евро).

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«Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен» — соперники по 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/2019. В первом матче французы одержали победу на выезде со счетом 2:0. Ответная встреча состоится 6 марта.

Санчо выступает за «Боруссию» с 2017 года. За 32 матча сезона-2018/2019 англичанин забил 9 мячей и отдал 14 передач.

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