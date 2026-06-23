Умер открывший миру Уитни Хьюстон продюсер Клайв Дэвис

Культовый продюсер Клайв Дэвис ушел из жизни в возрасте 94 лет

Известный музыкальный продюсер Клайв Дэвис ушел из жизни в возрасте 94 лет. Об этом пишет издание Variety со ссылкой на источники в его семье.

По информации родных Дэвиса, он попал в больницу из-за проблем с дыханием за некоторое время до кончины. Продюсер ушел из жизни у себя дома, на Манхэттене.

Дэвис был наиболее известен по работе с легендарной исполнительницей Уитни Хьюстон. Продюсер сотрудничал и с другими знаковыми артистами поколения, среди которых — Дженис Джоплин, Алиша Киз, Карлос Сантана и Род Стюарт. Известно, что карьеру он начал как юрист в Columbia Records, после чего смог дослужиться до президентского кресла в лейбле.

Ранее сообщалось, что американский музыкальный продюсер Тэй Кит умер в возрасте 29 лет. Кит начал музыкальную карьеру еще в подростковом возрасте, а мировую известность ему принесло участие в создании трека Sicko Mode рэпера Трэвиса Скотта.