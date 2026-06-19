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05:06, 19 июня 2026Культура

Умер известный музыкальный продюсер

На 30-м году жизни скончался известный американский продюсер рэп-хитов Тэй Кит
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: © JAVIER ROJAS / Global Look Press

Известный американский музыкальный продюсер Тэй Кит (настоящее имя — Бритавиус Лейкит Чемберс) умер в возрасте 29-лет. Об этом 18 июня сообщила полиция города Нэшвилл на своей официальной странице в социальной сети Х.

Мужчину нашли мертвым в собственной квартире на Мартин-стрит. Причина смерти пока не установлена.

Тэй Кит начал свою музыкальную карьеру еще в подростковом возрасте, а мировую известность ему принесло участие в создании трека Sicko Mode Трэвиса Скотта (настоящее имя — Жак Бермен Уэбстер II), который стал одним из главных рэп-хитов 2018 года. В 2019 же году за эту композицию Кит был номинирован на премию «Грэмми».

Кроме того, за свою карьеру Кит принял участие в создании 11 композиций, которые входили в топ-10 чарта Billboard Hot 100.

Ранее стало известно о смерти легендарного российского мультипликатора Игоря Макарова.

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